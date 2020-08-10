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10 августа, 18:05

Пушкинская больница им. Семашко вышла из "антивирусного" режима работы

фото ЗакС политика Пушкинская больница им. Семашко вышла из "антивирусного" режима работы

Городская больница им. Семашко в Пушкине начала принимать пациентов в плановом режиме, проинформировали в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева. Медучреждение стало уже пятым временным "ковидарием", вернувшимся к работе после перепрофилирования.

В пушкинской больнице за весь период вылечились 1550 COVID-зараженных.

"В больнице отмечается самый низкий коэффициент заболеваемости медиков новой коронавирусной инфекцией: из 470 медиков заболели 10 человек. Все они прошли комиссию, данные представлены для начисления предусмотренных выплат", - поделились в Смольном.

Ранее к привычной деятельности возвратились больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница №2. На очереди - Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн.

В Петербурге с начала пандемии официально известно о 33 047 COVID-больных, излечились 24 087 инфицированных, погибли - 2156.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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