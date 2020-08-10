Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима

Во время заседания городского правительства петербургский градоначальник Александр Беглов дал районным главам строгое указание: в преддверии зимы усилить контроль за соблюдением масочного режима.

"Во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте — в рамках ваших полномочий. Это очень важно для нас, у нас [стоят] вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу", - поручил губернатор.

Следует напомнить, что на сегодняшний день в городе на Неве ношение средств индивидуальной защиты обязательно в общественных местах, торговых центрах, в общественном транспорте.

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