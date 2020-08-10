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10 августа, 18:34

Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима

фото ЗакС политика Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима

Во время заседания городского правительства петербургский градоначальник Александр Беглов дал районным главам строгое указание: в преддверии зимы усилить контроль за соблюдением масочного режима.

"Во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте — в рамках ваших полномочий. Это очень важно для нас, у нас [стоят] вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу", - поручил губернатор.

Следует напомнить, что на сегодняшний день в городе на Неве ношение средств индивидуальной защиты обязательно в общественных местах, торговых центрах, в общественном транспорте.


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