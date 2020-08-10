В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

В Петербурге у посольства Белоруссии 10 августа проходит акция солидарности с белорусами, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Люди подходят возложить цветы к зданию посольства. Помимо граждан Белоруссии проявить солидарность приходят и россияне.

У входа в посольство стоят четыре сотрудника полиции, также рядом находятся микроавтобусы правоохранительных органов. Полицейские не мешают возложению цветов.

По предварительным данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал не менее 84% голосов избирателей, тогда как его оппонентка - 9,9%. Всю ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с несогласными с резльтатами гражданами. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек. Минздрав Белоруссии заявил о более чем 50 пострадавших в столкновениях участниках протеста и примерно 40 оказавшихся на лечении сотрудников МВД, как сообщают "Известия". Появившуюся ранее информацию о погибшем министр здравоохранения республики Владимир Караник опроверг.

София Саттарова