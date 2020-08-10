18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10 августа, 18:54

В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

фото ЗакС политика В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

В Петербурге у посольства Белоруссии 10 августа проходит акция солидарности с белорусами, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Люди подходят возложить цветы к зданию посольства. Помимо граждан Белоруссии проявить солидарность приходят и россияне.

У входа в посольство стоят четыре сотрудника полиции, также рядом находятся микроавтобусы правоохранительных органов. Полицейские не мешают возложению цветов. 

По предварительным данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал не менее 84% голосов избирателей, тогда как его оппонентка - 9,9%. Всю ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с несогласными с резльтатами гражданами. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями.  По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек. Минздрав Белоруссии заявил о более чем 50 пострадавших в столкновениях участниках протеста и примерно 40 оказавшихся на лечении сотрудников МВД, как сообщают "Известия". Появившуюся ранее информацию о погибшем министр здравоохранения республики Владимир Караник опроверг. 

433e7364-eca0-43b0-8d2d-fdb287747524.jpg (107 KB)

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

0:18 Не хлопать, не петь, не танцевать: Как прошла акция солидарности с Белоруссией в Петербурге

8 августа, 19:40 Спокойный протест за беспокойный Хабаровск

8 августа, 16:30 У Гостиного двора задержали участников акции в поддержку Хабаровска

7 августа, 19:04 Спонтанность под запретом: Какие пикеты не дают проводить в Петербурге

6 августа, 15:56 Шишлов ждет от МВД правовой оценки задержаний на "хабаровской" акции в центре Петербурга

1 августа, 21:59 По Невскому за Хабаровск

1 августа, 18:38 На участников шествия в Петербурге составляют протоколы о нарушении режима самоизоляции

1 августа, 14:48 Задержания петербургских активистов продолжились на Марсовом поле

1 августа, 14:05 Протестующих заблокировали у Спаса на Крови, продолжились задержания

1 августа, 13:29 На петербургской акции в поддержку Хабаровска начались задержания


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:51 СМИ: У петербургского "Метростроя" снова может смениться руководитель

20:16 СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после протестов: 80 человек - фигуранты разбирательства

19:46 У Шестуна изъяли недвижимости на миллиард рублей в пользу государства

19:30 Глава комитета финансов увеличил свои доходы до 4,4 млн рублей

19:11 "Ведомости", "Коммерсант" и РБК требуют освобождения задержанных в Белоруссии журналистов

18:54 В Петербурге проходит акция солидарности с жителями Белоруссии

18:34 Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима

18:28 Главы Приморского и Московского районов отчитались о доходах

18:05 Пушкинская больница им. Семашко вышла из "антивирусного" режима работы

17:34 Глава Центрального района и его жена заработали 19,8 млн рублей за 2019 год

17:27 "Считаю себя победителем": Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Белоруссии

16:55 "Новокрестовскую" откроют ради матча "Зенита" и ЦСКА

16:25 Петергоф потратит почти миллиард рублей на обновление Верхнего сада

15:53 Смольный прогнозирует падение турпотока в Петербурге на 70%

15:26 "Будем выходить, пока нас не убьют": Минчане не планируют прекращать послевыборные протесты

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru