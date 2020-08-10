"Ведомости", "Коммерсант" и РБК требуют освобождения задержанных в Белоруссии журналистов

Отечественные издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК воззвали к белорусским властям с требованием незамедлительно освободить освещавших протесты в Минске российских журналистов, задержанных днем ранее.

В обращении указывается, что власти союзного государства начали оказывать давление на представителей прессы ещё до начала акций протеста - в частности, днём 9 августа были грубо задержаны журналисты "Дождя".

"В ходе ночных столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент „Sputnik Беларусь" Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов", - отметили авторы обращения.

И по сей день остаётся неизвестной судьба Солопова и Пегова, с которыми до сих пор нет связи.

"Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении. Мы призываем все российские СМИ присоединиться к нашему обращению, опубликовав его. Уверены, что вместе мы сможем добиться освобождения наших коллег", - резюмировали авторы послания.

Всю минувшую ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с протестующими. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек.

Минчане намерены выйти на улицы вновь.