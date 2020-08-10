Глава комитета финансов увеличил свои доходы до 4,4 млн рублей

Комитет финансов Петербурга 10 августа опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников. Доходы главы комитета Алексея Корабельникова выросли за год более чем на миллион рублей.

В 2019 году председатель ведомства заработал 4,4 млн рублей, указано в документе. Его супруга отчиталась о 555 тысячах дохода. В собственности у них имеется квартира площадью 133 кв.м и автомобиль Volvo XC60.

Обошла по сумме доходов своего руководителя первый заместитель главы комитета Татьяна Пигольц. Она отчиталась о 4,9 млн рублей. За прошлый отчетный период она заработала только 3,1 млн рублей. Зампред и начальник управления бюджетной и бухгалтерской отчетности Татьяна Шаталова указала 4,7 млн рублей дохода. В 2018 году ее заработок составлял 3 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.