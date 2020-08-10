У Шестуна изъяли недвижимости на миллиард рублей в пользу государства

Подмосковный Одинцовский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства принадлежащее бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну имущество на 1 млрд 16 млн рублей, информирует "Интерфакс", ссылаясь на представителя суда Андрея Иванова.

На сегодняшний день это уже второй подобное заявление, поданное в отношении Шестуна. Некоторое время назад другой подмосковный суд удовлетворил аналогичный иск об изъятии активов примерно на 10 млрд рублей. В частности, в гособорот поступили 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, один речной транспорт и другие виды имущества, которыми якобы владеет Шестун.

Однако, как передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката подсудимого, у экс-чиновника нет и никогда не было имущества на 10 млрд рублей, а прокуратура через суд хотела завладеть сторонней недвижимостью.

Напомним, не так давно семья Шестуна записала очередное видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросила отпустить отца домой как минимум на время пандемии. С аналогичной просьбой к суду обращались также известные правозащитники, однако тогда судья все прошения отклонил.

Семья Шестуна уже не единожды обращалась в видеоформате к Путину, призывая президента обратить внимание на тяготы их отца.

С середины 2018 года бывший управленец проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.