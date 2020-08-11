В РФ впервые за долгое время выявлено менее 5 тысяч случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 4945 россиян - впервые с 23 апреля в РФ выявлено менее 5 тысяч случаев заражения, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом на сегодняшний день официально известно о 897 599 заболевших с начала пандемии.

Болезнь унесла жизни ещё 130 человек, всего от COVID-10 погиб 15 131 гражданин.

Излечились при этом 6494 человека, всего выздоровевших - 703 175.

В Петербурге известно о 157 новых случаях инфицирования. С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 33 204 местных обитателей.ф Скончались ещё 20 пациентов (всего - 2176), а вылечились - 78 (всего - 24 165).