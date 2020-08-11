Эскиз будущего памятника Чайковскому выберут осенью

Грядущей осенью будет подведен итог Международного архитектурного конкурса на создание эскиза памятника композитору Петру Чайковскому, который будет установлен на площади у Концертного зала Мариинского театра на улице Писарева, 20, лит А, уведомили в Смольном.

В апреле текущего года исполнилось 180 лет со дня рождения музыканта и памятник должен был появиться ещё весной, однако этого не произошло ввиду пандемии коронавируса, обрушившейся на город.

В комитете по градостроительству и архитектуре уточнили, что выбирают место и время для подведения итогов конкурса.

"Жюри отберет работы в октябре-ноябре, точная дата зависит от эпидемиологической обстановки. Полностью завершить конкурс планируем до конца года", - поделились в КГА.

Конкурс проходит в несколько этапов. В декабре 2019 года в Северной столице выбрали пять эскизов будущего монумента, а уже осенью горожанам покажут, как в итоге будет выглядеть скульптура.

Предполагается также, что победитель получит 1,2 млн рублей, за второе место гарантировано 800 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.