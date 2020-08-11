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10:56

Эскиз будущего памятника Чайковскому выберут осенью

фото ЗакС политика Эскиз будущего памятника Чайковскому выберут осенью

Грядущей осенью будет подведен итог Международного архитектурного конкурса на создание эскиза памятника композитору Петру Чайковскому, который будет установлен на площади у  Концертного зала Мариинского театра на улице Писарева, 20, лит А, уведомили в Смольном.

В апреле текущего года исполнилось 180 лет со дня рождения музыканта и памятник должен был появиться ещё весной, однако этого не произошло ввиду пандемии коронавируса, обрушившейся на город.

В комитете по градостроительству и архитектуре уточнили, что выбирают место и время для подведения итогов конкурса.

"Жюри отберет работы в октябре-ноябре, точная дата зависит от эпидемиологической обстановки. Полностью завершить конкурс планируем до конца года", - поделились в КГА.

Конкурс проходит в несколько этапов. В декабре 2019 года в Северной столице выбрали пять эскизов будущего монумента, а уже осенью горожанам покажут, как в итоге будет выглядеть скульптура.

Предполагается также, что победитель получит 1,2 млн рублей, за второе место гарантировано 800 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.

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