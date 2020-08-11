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11:26

Ростовскую активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за сравнение полицейских с испражнениями

фото ЗакС политика Ростовскую активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за сравнение полицейских с испражнениями

Пролетарский суд Ростова-на-Дону счёл, что местная активистка Вера Олейникова оскорбила власть в лице полицейских и оштрафовал её на 30 тысяч рублей, информирует "Медиазона", ссылаясь на "Агору".

Девушке инкриминировали нарушение по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и явное неуважение к государству, официальным государственным символам РФ [...] или органам, осуществляющим государственную власть). 

Олейникова разместила у себя на странице в соцсети свою фотографию с одиночного пикета, где она стоит с плакатом, на котором полицейские сравнивались с фекалиями.

Ранее Олейникову задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала трехдневный арест за одиночный пикет в поддержку Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации из-за её деятельности в "Открытой России". 

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