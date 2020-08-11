Доход главы комитета по энергетике за 2019 год составил 13,7 млн рублей

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук отчитался о доходе за 2019 год в размере 13,7 млн рублей, следует из опубликованной ведомством декларации. В собственности главы комитета земельный участок на 1 тысячу кв.м, гараж и автомобиль УАЗ-31512. Годом ранее доход Бондарчука составил 2,29 млн рублей, а список собственности был аналогичным.

Заместитель руководителя ведомства Игорь Комаров отчитался о доходе в 4 млн рублей, а в перечне собственности указал три земельных участка общей площадью более 7 тысяч кв.м. Также Комаров владеет машиной Land Rover Range Rover, жилым домом, квартирой, объектом незавершенного строительства и долей в квартире.

Доход первого заместителя председателя комитета Алексея Малухина за 2019 год составил 1,8 млн рублей. В списке собственности у него указаны автомобиль Mercedes-Benz, квартира на 84,5 кв.м и доля в другой квартире.

Зампред Светлана Мельникова отчиталась о доходе в 2,7 млн рублей. В собственности у нее земельный участок, жилой дом, две целые квартиры и доля в еще одной, а также автомобиль Toyota Auris.

Доход другого заместителя председателя Евгении Розовой составил 2,2 млн рублей. Она владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами и машиной Honda CR-V. Еще один зампред Дмитрий Долгов сообщил о доходе в 1,9 млн рублей. Владеет он снегоболотоходом, автомобилем ВАЗ-2105, земельным участком, нежилым домов и частью квартиры.

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