МИД РФ: Москва настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов в Белоруссии

Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о необходимости скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии российских журналистов, передает РИА "Новости".

Работники прессы прибыли в страну для освещения выборов и последовавших за ними протестов.

Лавров уточнил, что Москва в контактах с Минском будет добиваться "скорейшего урегулирования ситуации" с задержанными, добавляет "Интерфакс".

Напомним, в числе задержанных журналистов - корреспондент "Медузы" Максим Солопов, с которым нет связи уже на протяжении 36 часов.

В ходе ночных столкновений в Минске пострадали экс-спецкорр РБК, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Задерживали и избивали корреспондента "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника. В автозак попал основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Последнего из отдела милиции ранее отпустили.