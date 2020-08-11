"Я не хочу крови и насилия": Светлана Тихановская записала еще одно обращение к белорусам

Покинувшая Белоруссию соперница Александра Лукашенко на выборах президента страны Светлана Тихановская обратилась к жителям республики, зачитав текст с призывом прекратить протестные демонстрации. Видеозапись публикует издание Tut.by в своем Telegram-канале.

На записи Тихановская читает текст с бумаги, не глядя в камеру, при этом, непонятно, когда и где видео было сделано, так как сейчас женщина находится в Литве, а до этого она уже выступала с обращением к белорусам, в котором заявляла о сложном выборе, который ей предстояло сделать.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - призвала Тихановская.

Днём ранее после длительного времени, проведенного в Центризбиркоме Белоруссии, кандидат в президенты уехала в неизвестном направлении. Позднее глава МИД Литвы известил, что Тихановская находится на территории страны.

Начавшиеся после завершения президентских выборов протесты, охватившие всю Белоруссию, длятся уже второй день подряд. Минувшей ночью в центре города демонстрантов вновь жестко разгояли силовики, применяя спецсредства - резиновые пули и светошумовые гранаты. В больницах находятся множество покалеченных граждан, однако, несмотря на это, люди намерены выходить на улицы снова, требуя признать выборы нелегитимными.