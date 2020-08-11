Экологов беспокоит токсичная свалка в Невском районе

Жители Невского района пожаловались экологам на "опасную" свалку, расположенную неподалеку от пересечения Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай в Невском районе.

Стоки кричаще-фиолетового цвета попадают в близлежащую канаву, а рассыпанные по местности химические реактивы неизвестного происхождения вызывают серьёзные опасения.

Прибывшие на место экоактивисты "Зеленого фронта" обнаружили банки с растворителями, бутилацетатом, ядовитым неорганическим соединением - фторидом аммония, краской, отвердителем – триэтилентетрамином, который при сжигании выделяет токсичные пары; пиридин-барбитуровый реактив, банки с легковоспламеняемым и обладающим умеренной токсичностью скипидаром, кубовые емкости с неизвестным химическим содержимым. Рядом с опасным хламом свалены полнолицевые респираторы и множество фильтров от них.

Примечательно, но о токсичной помойке чиновники из администрации Невского района знают уже давно, однако, исходя из их ответов, её ликвидации следует ждать не раньше 2021-2022 года.