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14:00

Горсуд отменил штрафы за лозунги на петербургском пикете памяти Немцова

фото ЗакС политика Горсуд отменил штрафы за лозунги на петербургском пикете памяти Немцова

Городской суд Петербурга во вторник, 11 августа, отправил на новое рассмотрение дело активистов движения "Весна" Максима Халимовского, Михаила Борисова и Александра Верещагина, которых ранее оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого за скандирование лозунгов во время пикета памяти Бориса Немцова, сообщила ЗАКС.Ру юристка "Апологии протеста" Варвара Михайлова.

Состоявшаяся 29 февраля у Соловецкого камня акция памяти бывшего оппозиционного политика была санкционирована с городскими властями и МВД. Однако в начале июня в отношении нескольких активистов "Весны" составили административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) за участие в этом пикете.

По словам Михайловой, им вменили выкрикивание лозунгов "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". По мнению полиции, эти слоганы не имели никакого отношения к тематике заявленного мероприятия.

Апелляция по делу еще одного активиста "Весны" Тимура Городилова пока не состоялась, так как протокол в отношении него был составлен позже.

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