Минюст приостановил выплаты по решениям ЕСПЧ из-за нехватки денег

Главный бухгалтер Минюста Галина Галкова сообщила, что у ведомства кончились деньги на выплату по решениям Европейского суда по правам человека, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Письма об этом получили фигуранты "болотного дела" Илья Гущин и Алексей Гаскаров, которым ЕСПЧ присудил компенсации в 10 тысяч евро каждому. В них говорится, что Минюст обязуется выплатить компенсацию "с учетом процентов за задержку платежа" после того, как ведомство получит деньги от Минфина.

Чиков обратил внимание на то, что у министерства деньги, выделяемые на выплаты по решениям ЕСПЧ, ежегодно заканчиваются к лету, и ситуация "повторяется из года в год". "Заявители вынуждены ждать дополнительно несколько месяцев положенных выплат", - добавил он.