Пропавших активистов "Открытой России" опознали на видео с избитыми задержанными в Беларуси

Государственное информагенство БелТА опубликовало видео с задержанными накануне в Минске, на котором опознали ранее пропавших координатора "Открытой России" Игоря Рогова и члена "Голоса" Артема Важенкова.

Видео БелТА подписало как "Задержание провокаторов беспорядков". На нем – полураздетые люди с синяками, кровоподтеками и ссадинами отвечают на вопросы силовиков о месте проживания и целях приезда в Беларусь. Двое мужчин представляются туристами из России, еще один задержанный говорит, что у него 12 судимостей.

О пропаде Важенкова и Рогова накануне в Telegram-канале писала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова. Она сообщила, что они приехали в Беларусь для наблюдения за выборами президента. Связь с ними оборвалась, в "Открытой России" считали, что они задержаны, и им грозит опасность.

Утром 11 августа активисты позвонили по номеру телефона Важенкова, но трубку снял незнакомый мужчина, представившись "другом". Этот мужчина сообщил, что Важенкова и Рогова "взяли" и что у них всё "не очень хорошо". "Открытая Россия" потребовала от властей Беларуси "незамедлительно предоставить информацию о местонахождении" Важенкова и Рогова и освободить их.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались крупные акции протеста по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его оппонент, Светлана Тихановская – около 10%. При этом 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем.