Пропавших активистов "Открытой России" опознали на видео с избитыми задержанными в Беларуси

Государственное информагенство БелТА опубликовало видео с задержанными накануне в Минске, на котором опознали ранее пропавших координатора "Открытой России" Игоря Рогова и члена "Голоса" Артема Важенкова.

Видео БелТА подписало как "Задержание провокаторов беспорядков". На нем – полураздетые люди с синяками, кровоподтеками и ссадинами отвечают на вопросы силовиков о месте проживания и целях приезда в Беларусь. Двое мужчин представляются туристами из России, еще один задержанный говорит, что у него 12 судимостей.

О пропаде Важенкова и Рогова накануне в Telegram-канале писала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова. Она сообщила, что они приехали в Беларусь для наблюдения за выборами президента. Связь с ними оборвалась, в "Открытой России" считали, что они задержаны, и им грозит опасность.

Утром 11 августа активисты позвонили по номеру телефона Важенкова, но трубку снял незнакомый мужчина, представившись "другом". Этот мужчина сообщил, что Важенкова и Рогова "взяли" и что у них всё "не очень хорошо". "Открытая Россия" потребовала от властей Беларуси "незамедлительно предоставить информацию о местонахождении" Важенкова и Рогова и освободить их.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались крупные акции протеста по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его оппонент, Светлана Тихановская – около 10%. При этом 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем, также ранее правозащитники сообщали об еще одном умершем после того, как автозак въехал в толпу участников акции.