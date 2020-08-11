Вячеслава Мальцева внесли в список экстремистов

Росфинмониториг внес оппозиционера, основателя движения "Артподготовка" (признано экстремистской организацией и запрещено в России) Вячеслава Мальцева в перечень экстремистов.

Соответствующая запись появилась в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В России Мальцева обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности) и подозревают в нарушении ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем). В ноябре 2018 года Мальцев сообщил, что получил политубежище во Франции.