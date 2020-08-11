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17:26

Соратница Тихановской рассказала о давлении силовиков в ЦИК Беларуси на нее

фото ЗакС политика Соратница Тихановской рассказала о давлении силовиков в ЦИК Беларуси на нее

Соратница кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановой Мария Колесникова в разговоре с Tut.by рассказала, что опубликованное проправительственными каналами обращение Тиханова записывала под присмотром силовиков.

По словам Колесниковой, Тихановская при посещении Центризбиркома Беларуси накануне, 10 августа, была без связи с адвокатом, и туда прошли "люди с оборудованием, похожим на видеотехнику".

"По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?" - заявила Колесникова.

В разговоре с KYKY она уточнила, что Тихановская находилась в ЦИК "с двумя представителями силовых структур", и, по ее информации, это были неизвестные ей "высокопоставленные силовики".

Тем временем Литва выдала Тихановской годичную визу и предоставила место для проживания.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем, также ранее правозащитники сообщали об еще одном умершем после того, как автозак въехал в толпу участников акции.

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