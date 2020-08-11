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17:35

У посольства Беларуси в Петербурге пикетируют в поддержку задержанных активистов "Открытки"

фото ЗакС политика У посольства Беларуси в Петербурге пикетируют в поддержку задержанных активистов "Открытки"

Сменяемые одиночные пикеты проходят у отделения посольства Республики Беларусь в Петербурге вечером 11 августа. Участники "Открытой России" выражают поддержку своим товарищам Игорю Рогову и Артёму Важенкову, задержанным в Минске. 

- Мы требуем свободы для наших ребят, Игоря Рогова и Артёма Важенкова, а также для всех политических заключённых, - сообщил журналистам координатор "Открытой России", замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин.

Кузина пытались задержать дежурившие у посольства полицейские на основании того, что у пикетировавшего муниципала не было при себе паспорта. Ему "заломали" руки, после чего сотрудники МВД договорились с замглавы "Гавани", что он продемонстрирует им водительские права. 

Акция "Открытки" началась около пяти часов вечера, но, по словам очевидцев, цветы к посольству приносят уже несколько часов.

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"Открытая Россия" сообщала, что в течение долгого времени на связь не выходили их находящиеся в Белоруссии активисты Игорь Рогов и Артём Важенков. На телефон последнего отвечал неизвестный мужчина, представлявшийся "другом". Позже агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. 

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались крупные акции протеста по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его оппонент, Светлана Тихановская – около 10%. При этом 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем.

Акция солидарности с жителями Беларуси проходила возле отделения посольства республики в Петербурге 10 августа. Белорусы и россияне приносили к зданию цветы, слушали песни групп "КИНО" и "Ляпис Трубецкой". 

Сергей Еремеев


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