18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:53

СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

фото ЗакС политика СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

Следственный комитет не увидел оснований для проверки обстоятельств задержания ведущих "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева при освещении пикетов у здания МВД в Москве в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Федора Сироша, он получил ответ СК о том, что "в настоящее время в заявлении о преступлении не имеется достаточных оснований для проведения проверки". Адвокат подчеркнул, что ведомство все еще может начать проверку, и как реагировать на такой ответ – неясно, поскольку он "не очень процессуальный".

Фельгенгауэр и Плющев пожаловались на свое задержание в начале июня. 29 мая они выполняли редакционное задание, освещая пикеты на Петровке, 38, при них были удостоверения журналистов, но их все равно задержали. Они указывали на воспрепятствование журналистской деятельности и просили проверить законность действий полицейских.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 августа, 17:13 Белковский: Галямина надоела Кремлю, и поэтому ее надо проучить

1 августа, 11:50 По "дадинской" статье московскому мундепу Галяминой назначили подписку о невыезде

31 июля, 17:54 Правоохранители пришли с обыском к Галяминой на дачу

31 июля, 14:01 Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

31 июля, 12:56 Независимые муниципалы потребовали закрыть дело Галяминой по "дадинской" статье

31 июля, 10:55 В отношении столичного муниципала Галяминой возбудили дело по "дадинской" статье

30 июля, 19:03 "Человек с плакатом – это Пикетмэн": Азар запустил проект по сбору денег на штрафы за одиночные пикеты

24 июля, 17:45 В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

17 июля, 16:10 В Москве задержали экоактивиста, вставшего в одиночный пикет

15 июля, 16:59 Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:18 В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

17:53 СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

17:35 У посольства Беларуси в Петербурге пикетируют в поддержку задержанных активистов "Открытки"

17:26 Соратница Тихановской рассказала о давлении силовиков в ЦИК Беларуси на нее

17:06 Муниципал: Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

16:55 Вячеслава Мальцева внесли в список экстремистов

16:27 Пропавших активистов "Открытой России" опознали на видео с избитыми задержанными в Беларуси

16:10 На штраф за испорченные газоны на антипутинской акции пожаловались в ЕСПЧ

16:06 Муниципал: И.о. главы МО "Литейный округ" отказал мундепам во внеочередном заседании совета

15:54 Минюст приостановил выплаты по решениям ЕСПЧ из-за нехватки денег

15:13 Ефремова госпитализировали из суда с подозрением на инфаркт или инсульт

14:53 Смольный попробует через суд вернуть части Муринского парка "спортивное" назначение

14:19 Znak.com не может найти своего минского корреспондента, освещавшего протесты

14:00 Горсуд отменил штрафы за лозунги на петербургском пикете памяти Немцова

13:55 Экологов беспокоит токсичная свалка в Невском районе

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru