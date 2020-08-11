В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании совета по противодействию распространению коронавируса заявил, что к новому учебному году в учебных заведениях города проведут генеральную уборку и дезинфекцию, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, в каждой учебной организации должно быть оборудование по обеззараживанию воздуха. Детские сады и школы оснастят бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

По возможности в образовательные организации оборудуют несколько входов, за каждым классом закрепят постоянный кабинет и выход из здания, будет составлен график прихода. Также для ограничения контактом будут введены сдвоенные уроки.

На 11 августа в Петербурге известно о 33,2 тысячах случаев заражения коронавирусом.

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