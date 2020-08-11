Жена журналиста Солопова подала заявление в полицию о его пропаже в Минске

Жена корреспондента "Медузы" Максима Солопова Алина подала заявление в московскую полицию после исчезновения журналиста в Беларуси, передает "Медуза".

Связи с Солоповым нет уже более 40 часов. Неизвестно, где он находится.

Солопов по редакционному заданию работал над освещением протестов в Минске. После часа ночи 10 августа его задержали. Корреспонденты Daily Storm, задержанные в то же время, рассказали, что Солопова серьезно избили правоохранители.

В ходе работы на протестах в Беларуси пострадали ряд российских журналистов. Кроме Солопова и сотрудников Daily Storm, это автор проекта WarGonzo Сергей Пегов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник. МИД РФ настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов.