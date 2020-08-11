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11 августа, 18:51

В центре Минска начались задержания протестующих

фото ЗакС политика В центре Минска начались задержания протестующих

Правоохранители начали задерживать в Минске людей, которых они считают участниками акции протеста, передает РИА "Новости".

Задерживают людей в районе станции метро "Пушкинская". Силовики, патрулируя окрестности, останавливают кажущихся им подозрительными лиц, иногда они бегают за группами молодых людей. Проезжающие мимо автомобилисты возмущенно сигналят.

Полиция собирается ограничить движение в центре Минска. На проспекте Независимости на обочине находятся множество сотрудников ГАИ и автомобилей ДПС. На подъезде к Октябрьской площади и на ней в стороне стоят элементы металлических ограждений, там же находится группа спецназа, пока без обмундирования. Схожая ситуация на проспекте Победителей.

Telegram-канал NEXTA Live сообщает, что в областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Протесты в Минске начались после выборов президента Беларуси 9 августа. ЦИК РБ утверждает, что предварительно на них побеждает Александр Лукашенко с результатом свыше 80%. При этом 11 августа стало известно, что оппонент Лукашенко, Светлана Тихановская, уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов. Ее соратники говорят, что 10 августа она провела в ЦИК несколько часов без связи в присутствии двух высокопоставленных силовиков.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем.

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