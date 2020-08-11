У белорусского посольства в Петербурга начались новые пикеты

Несколько десятков человек вечером 11 августа пришли к отделению посольства Беларуси в Петербурге, чтобы возложить цветы в память о погибшем прошлой ночью участнике протестов в центре Минска.

Параллельно проходят сменяемые одиночные пикеты. Около семи часов вечера, когда у посольства собралась основная масса неравнодушных граждан, первыми с плакатами встали участники движения "Альтернативные левые".

За два часа до этого в поддержку своих задержанных товарищей пикетировали участники "Открытой России".

Акции солидарности с белорусами, несогласными с официальными итогами президентских выборов в своей стране, проходят в центре Петербурга третий день.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались крупные акции протеста по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его оппонент, Светлана Тихановская – около 10%. При этом 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем.

Сергей Еремеев