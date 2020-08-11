На создателя "Омбудсмена полиции" завели семь новых уголовных дел

В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено семь новых уголовных дел, всего известно о 14 делах, заведенных на него, передает The Insider со ссылкой на адвоката Сергея Тюленева.

По его словам, шесть новых дел возбуждены по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Поводом стали "публикации в социальной сети "ВКонтакте"". Еще одно дело заведено по ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографии).

Ранее в отношении Воронцова уже возбуждали дела по статьям об оскорблении представителя власти и распостранении порнографии. Последнее возбудили в связи с заявлением неназванной женщины о публикации ее интимных снимков.

Обвинение основателю "Омбудсмена полиции" предъявлено только по одному делу – о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского и оскорблении правоохранителей. Сам Воронцов обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" ставит своей целью защиту прав сотрудников правоохранительных органов.