Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

Руководитель МО "Гавань" Нэлли Вавилина обратилась в прокуратуру с жалобой на вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, рассказала мундеп ЗАКС.Ру. Она сообщила, что больше месяца назад направила обращение Эргашеву с просьбой пояснить, кем инициировано присуждение звания Героя труда главе Покровской больницы Марине Бахолдиной. Вавилина со ссылкой на законодательство уточнила, что вице-губернатор должен был ответить в течение месяца или оповестить ее о передаче обращение в другое ведомство. Этого не произошло, заявила глава муниципалитета.

- В аппарат Эргашева мы вчера первый раз позвонили. Они искали, искали, сказали, что они отправили письмо на исполнение в комитет по здравоохранению, - рассказала Вавилина.

По ее словам, в Комздрав она также писала обращение 23 июня. В ведомстве отрицают его получение, рассказала мундеп. При этом, добавила Вавилина, ей на электронную почту приходило уведомление об открытии письма.

Она просит у прокуратуры провести проверку, привлечь должностное лицо по статье о нарушении порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП) и выдать предписание об устранении правонарушения. По указанной статье может грозить штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Покровская больница находится на территории МО "Гавань". Согласно опубликованному Вавилиной документу, к ней обращались жители округа из-за присуждения Бахолдиной звания Героя труда. По словам Вавилиной, людей интересовало, почему награду дали человеку, о деятельности которого имеются противоречивые отзывы. Напомним, врачи Покровской больницы рассказывали о нехватке средств индивидуальной защиты, когда начала распространяться коронавирусная инфекция.

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