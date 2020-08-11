18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11 августа, 19:35

Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

фото ЗакС политика Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

Руководитель МО "Гавань" Нэлли Вавилина обратилась в прокуратуру с жалобой на вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, рассказала мундеп ЗАКС.Ру. Она сообщила, что больше месяца назад направила обращение Эргашеву с просьбой пояснить, кем инициировано присуждение звания Героя труда главе Покровской больницы Марине Бахолдиной. Вавилина со ссылкой на законодательство уточнила, что вице-губернатор должен был ответить в течение месяца или оповестить ее о передаче обращение в другое ведомство. Этого не произошло, заявила глава муниципалитета. 

- В аппарат Эргашева мы вчера первый раз позвонили. Они искали, искали, сказали, что они отправили письмо на исполнение в комитет по здравоохранению, - рассказала Вавилина.

По ее словам, в Комздрав она также писала обращение 23 июня. В ведомстве отрицают его получение, рассказала мундеп. При этом, добавила Вавилина, ей на электронную почту приходило уведомление об открытии письма. 

Она просит у прокуратуры провести проверку, привлечь должностное лицо по статье о нарушении порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП) и выдать предписание об устранении правонарушения. По указанной статье может грозить штраф от пяти до 10 тысяч рублей. 

Покровская больница находится на территории МО "Гавань". Согласно опубликованному Вавилиной документу, к ней обращались жители округа из-за присуждения Бахолдиной звания Героя труда. По словам Вавилиной, людей интересовало, почему награду дали человеку, о деятельности которого имеются противоречивые отзывы. Напомним, врачи Покровской больницы рассказывали о нехватке средств индивидуальной защиты, когда начала распространяться коронавирусная инфекция. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 августа, 20:46 Смертность в Петербурге за июль установила десятилетний рекорд

11 августа, 18:18 В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

11 августа, 12:42 Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

11 августа, 11:45 Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19

11 августа, 10:56 Эскиз будущего памятника Чайковскому выберут осенью

11 августа, 10:33 В РФ впервые за долгое время выявлено менее 5 тысяч случаев заражения COVID-19

10 августа, 18:34 Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима

10 августа, 18:05 Пушкинская больница им. Семашко вышла из "антивирусного" режима работы

10 августа, 12:21 Фармкомпании призвали Минздрав не спешить с регистрацией вакцины от коронавируса

10 августа, 10:47 Еще 5,1 тысяч россиян заразились коронавирусом


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:25 Петербургским водителям, которые сигналят в поддержку белорусов, выписывают протоколы

20:55 СЖ Петербурга возмутился применением силы к журналистам на протестах в Беларуси

20:46 Смертность в Петербурге за июль установила десятилетний рекорд

20:15 В Минске освободили пропавшего журналиста "Медузы" Максима Солопова

19:56 Агентство по развитию имущественного комплеска Петербурга возглавил Максим Золотарев

19:35 Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

19:18 На создателя "Омбудсмена полиции" завели семь новых уголовных дел

19:04 У белорусского посольства в Петербурга начались новые пикеты

18:51 В центре Минска начались задержания протестующих

18:32 Жена журналиста Солопова подала заявление в полицию о его пропаже в Минске

18:18 В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

17:53 СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

17:35 У посольства Беларуси в Петербурге пикетируют в поддержку задержанных активистов "Открытки"

17:26 Соратница Тихановской рассказала о давлении силовиков в ЦИК Беларуси на нее

17:06 Муниципал: Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru