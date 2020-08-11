Агентство по развитию имущественного комплеска Петербурга возглавил Максим Золотарев

Новым директором ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" назначен Максим Золотарев, сообщили в Смольном.

Это учреждение подведомственно комитету имущественных отношений. Оно занимается подготовкой памятников культуры, которые принадлежат городу, для последующей их передачи в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование.

Золотарев ранее был директором филиала по СЗФО "Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры". Перед этим он работал в банковской сфере, затем в 1998 – 2006 годах – в комитете по молодежной политике, после, до 2013 года – в ОАО "Российские железные дороги".