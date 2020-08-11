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11 августа, 20:15

В Минске освободили пропавшего журналиста "Медузы" Максима Солопова

Корреспондент "Медузы" Максим Солопов, задержанный ранее в Минске, освобожден и в ближайшее время окажется на границе России, передает "Медуза" со ссылкой на посольство России в Беларуси.

Журналиста отпустили из изолятора в Минскве и передали сотрудникам российского посольства. На границу его отвезут в ближайшее время.

 Ранее жена Солопова Алина подала в полицию Москвы заявление о пропаже мужа.

Солопова 10 августа задержали в Минске, когда он по заданию редакции освещал протесты в Беларуси. После этого связь с ним оборвалась более чем на 40 часов, о его местонахождении было неизвестно. Корреспонденты Daily Storm, задержанные в то же время, рассказали, что Солопова серьезно избили правоохранители.

В ходе работы на протестах в Беларуси пострадали ряд российских журналистов. Кроме Солопова и сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, это автор проекта WarGonzo Сергей Пегов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник. Старков, Ласенко, Пегов и Влад Зиздюк уже отпущены и вернулись из Минска. По данным РИА "Новости", у Пегова подозревают сотрясение мозга.

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