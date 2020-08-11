Смертность в Петербурге за июль установила десятилетний рекорд

В Петербурге в июле было зарегистрировано 5 827 смертей, это самый высокий показатель за этот месяц с 2011 года, следует из данных, опубликованных комитетом по делам записи актов гражданского состояния.

В прошлые годы было зафиксировано в этот месяц почти на тысячу смертей меньше, прошлый рекорд был установлен в 2014 году – 5 353 смертей за месяц.

При этом смертность в июне значительно меньше, чем наблюдалась в Петербурге в июне 2020 года: тогда было зарегистрировано 7 106 смертей.

В Петербурге продолжается эпидемия коронавируса, всего известно, по официальным данным, о 2 176 признанных умершими от этой болезни. Всего, по данным оперативного штаба, заразились 33,2 тысячи петербуржцев.