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11 августа, 20:55

СЖ Петербурга возмутился применением силы к журналистам на протестах в Беларуси

фото ЗакС политика СЖ Петербурга возмутился применением силы к журналистам на протестах в Беларуси

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти заявил, что выражает солидарность с коллегами, которые постарадали при работе над освещением протестов в Беларуси, сообщается на сайте СЖ СПб.

"Мы присоединяемся к Обращению редакций российских СМИ в адрес властей Белоруссии, в котором они выражают свое возмущение применением силы по отношению к нашим коллегам. Мы поддерживаем требование Союза журналистов России немедленно освободить задержанных российских журналистов", - говорится в заявлении.

Союз журналистов России накануне потребовал освободить задержанных в Беларуси российских журналистов, выразив свой протест по этому поводу. Редакции нескольких изданий, в том числе "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК заявили о своем возмущении применением силы со стороны правоохранителей к журналистам и потребовали предоставить "полную и исчерпывающую информацию" о состоянии задержанных сотрудников СМИ и освободить их.

В ходе работы на протестах в Беларуси пострадали ряд российских журналистов. Спецкорреспондента "Медузы" ранее нашли после того, как с ним отсутствовала связь почти двое суток, его освободили из изолятора. Солопова задержали в ночь на 10 августа вместе с корреспондентами Daily Storm Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко: последние рассказали, что силовики избили журналиста при задержании.

Кроме Солопова и сотрудников Daily Storm, были грубо задержаны автор проекта WarGonzo Сергей Пегов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник. Старков, Ласенко, Пегов и Влад Зиздюк уже отпущены и вернулись из Минска. Пегова также избили при задержании, по некоторым данным, он потерял сознание. У него подозрение на сотрясение мозга.

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