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11 августа, 22:25

Петербургским водителям, которые сигналят в поддержку белорусов, выписывают протоколы

фото ЗакС политика Петербургским водителям, которые сигналят в поддержку белорусов, выписывают протоколы

Сотрудники ДПС припарковались у отделения посольства Беларуси в Петербурге, где весь вечер 11 августа стоят белорусы, недовольные силовым разгоном акций протеста в своей стране. 

Правоохранители останавливают машины, которые, проезжая мимо посольства, одобрительно сигналят. Один из водителей, представившийся Тимуром, рассказал, что ему выписали протокол за нарушение статьи 12.20 КоАП. Он предусматривает штраф в размере 500 рублей.

- Сотрудники ДПС правы, но в данном случае могли бы и предупреждением ограничиться, - прокомментировал водитель. 

Тимур также добавил, что специально проехал по улице Бонч-Бруевича, чтобы посигналить протестующим и не жалеет об этом. 

Напомним, акция солидарности с протестующими жителями Беларуси проходит в Петербурге третий вечер подряд. 11 августа она возобновились в 19-00. В ней приняли участие порядка 150 проживающих в Петербурге белорусов и сочувствующих им россиян. 

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Сергей Еремеев

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