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9:30

В Петербурге появится "Почтовый квартал" с концертным залом и музеем

фото ЗакС политика В Петербурге появится "Почтовый квартал" с концертным залом и музеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов подписали 11 августа соглашение о сотрудничестве по вопросу развития "Почтового квартала", сообщили в Смольном.

"Почтовый квартал" расположится на территории между Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. Там появятся обширная пешеходная зона, музейное пространство, конгресс-холл, концертный зал, рестораны и кафе. Центром обновленного пространства станет Главпочтам: там руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев предлагает открыть концертный зал. При этом Акимов заверил, что почтамт не утратит почтовую функцию.

На работы Смольный выделил 14,5 млн рублей, передает "Петербургский дневник". На эти деньги, в том числе, модернизируют улично-дорожную сеть, установят новое освещение, спроектируют организацию кабельных переходов, уложат тротуарную платку во дворе на Почтамтской улице, 10.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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