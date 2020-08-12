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9:51

Ранее пропавших активистов "Открытой России" обвинили в участии в беспорядках в Беларуси

фото ЗакС политика Ранее пропавших активистов "Открытой России" обвинили в участии в беспорядках в Беларуси

Следственный комитет Белорусии возбудил в отношении активистов "Открытой России" Артема Важенкова и Игоря Рогова уголовное дело об участии в массовых беспорядках, сообщает государственное агентство БелТА.

СК подтвердил, что Важенков и Рогов были задержаны в Минске 11 августа, и утверждает, что активисты якобы были с "внешними признаками алкогольного опьянения". Они проходят подозреваемыми по ч. 2 ст. 293 УК Беларуси (участие в массовых беспорядках).

Важенков и Рогов прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами президента страны 9 августа, но 10 августа связь с ними оборвалась. Утром 11 августа "Открытая Россия" позвонила по номеру телефона Важенкова, но трубку поднял незнакомый мужчина, сообщив, что у активистов все "не очень хорошо". После этого БелТА опубликовало видео, подписанное как "Задержание провокаторов беспорядков", на котором были избитые люди, и среди них опознали Важенкова и Рогова.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались крупные акции протеста по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его оппонент, Светлана Тихановская – около 10%. При этом 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 12 августа протесты в стране продолжились, силовики внось жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси 11 августа официально заявил об одном погибшем протестующем.

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