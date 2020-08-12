Число зараженных коронавирусом в России превысило 900 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 102 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии достигло 902 701, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число летальных исходов от коронавируса достигло 15 260, из них 129 человек признаны умершими от болезни за последний день. Выписаны из больниц по выздоровлению от коронавируса 7 123 человека за сутки.

В Петербурге выявлен 161 новый случай заражения, всего в городе, по официальным данным, заболели 33 365 человек. Зафиксировано 12 новых летальных исходов от болезни, всего в Петербурге умершими от коронавируса считаются 2 188 человек. В Ленобласти заразились еще 28 человек, всего известно о 6 262 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 589 человек (+72), в Архангельской – до 9 479 (+65), в Коми – до 5 923 (+52). В Псковской области в статистику попал 4 001 зараженный житель (+19), в Новгородской – 3 950 (+17), в Калининградской – 3 054 (+19). В Вологодской области заболели всего 2 743 человека (+31), в Карелии – 2 602 (+18), в НАО – 289 (+1).