РКН заблокировал сайт MR7

Роскомнадзор заблокировал петербургское издание MR7, доступ к нему ограничен с вечера 11 августа и по состоянию на 11:10 12 августа до сих пор не восстановлен.

Из информации реестра Роскомнадзора следует, что поводом для блокировки могла стать новость 2013 года, в которой говорилось об инциденте с падением мужчины в метро. Указано, что решение было принято еще в апреле. На 12 августа эта новость уже удалена с сайта. Несмотря на то, что в реестре указано о том, что доступ "ограничивается к странице", операторы связи блокируют весь сайт целиком.

По словам главного редактора издания Сергея Ковальченко, РКН заблокировал MR7 без предупреждения. Как правило, Роскомнадзор присылает СМИ уведомление о внесении ресурса в реестр и дает изданию сутки на удаление спорной информации перед непосредственной блокировкой, но подобных предупреждений MR7 не получал. Связаться с РКН по рабочим телефонам, сообщили в издании, не удалось.

В пресс-службе надзорного ведомства не смогли пояснить ЗАКС.Ру причины блокировки издания MR7 без уведомления и предложили прислать в Роскомнадзор официальный запрос.

В конце мая MR7 столкнулся с блокировкой в Facebook из-за жалоб на статьи о коронавирусе в больницах – якобы они "нарушают правило сообщества". Тогда Ковальченко рассказал, что причиной стали жалобы на то, что публикации якобы являются спамом и оскорбительным контентом.