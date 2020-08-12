"Мемориал" в 22-й раз оштрафован за отсутствие маркировки иноагента

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество "Мемориал" за отсутствие маркировки иноагента, передает "МБХ медиа".

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Поводом стало отсутствие маркировки на сайте "1968. Год прав человека". Представители "Мемориала" пояснили в суде, что на сайте есть указание на его принадлежность к правозащитной организации, а вторичная маркировка сайтов спецпроектов не требуется.

Ранее за этот проект по той же статье штрафовали правозащитный центр "Мемориал", но протокол был отменен, поскольку организацию не уведомили о суде. По словам юриста Натальи Мороз, "Мемориал" уже выплатил ровно 4 млн рублей штрафов по 21 протоколу, рассмотренному в суде. Два из 28 протоколов, составленных Роскомнадзором, были отменены.