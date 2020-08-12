Блогера Андрея Пыжа арестовали по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера, ведущего YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа по делу о незаконном получении доступа к гостайне, передает ТАСС.

Друзья Пыжа заявили о его пропаже еще 5 августа, суд вынес решение 6-го числа. Дело по ст. 283.1 УК РФ засекречено, его подробности не сообщаются. Блогеру грозит до 8 лет лишения свободы.

Пыж записывает короткие видео о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах. У его канала порядка 800 тысяч подписчиков. Baza пишет, что недавно он проникал на строящуюся атомную станцию в Ленобласти и на Горьковскую атомную котельную.

Адвокат Пыжа в разговоре с "Открытыми медиа" заявил, что дело блогера не связано с его роликами. Член ОНК Марина Литвинович рассказала, что у Пыжа нет одежды, вещей, денег, он до сих пор не получил ни одной передачки от родных.