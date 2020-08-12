Пять фигурантов дела "Нового величия" обжаловали приговоры

Пять фигурантов дела "Нового величия" подали апелляции на приговор, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Люблинского суда Москвы.

В ночь на 11 августа ТАСС передавал, что жалобу подала защита Марии Дубовик. Адвокаты других фигурантов заявляли, что готовы обжаловать решение суда и "дойти вплоть до ЕСПЧ".

6 августа суд огласил приговоры в отношении семи фигурантов дела. Трое из них – Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин – получили реальные сроки от 6 до 7 лет лишения свободы. Четверым – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого, Павла Ребровского, судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии, как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, уехал из России.

По делу "Нового величия" десятерых жителей Москвы обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.