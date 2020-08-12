18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:49

Российскую вакцину от коронавируса выпустят в течение двух недель

фото ЗакС политика Российскую вакцину от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Мурашко заявил, что пока вакцина проходит контроль качества. Первыми после выпуска первой партии ее должны получить люди из группы риска, в том числе медики.

Министр назвал безосновательными утверждения  о том, что эта вакцина небезопасна. По его мнению, зарубежные специалисты "видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения".

"Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина - это решение которое уже имело определенные клинические данные", - заявил Мурашко.

Накануне президент Владимир Путин заявил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:10 ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

10:51 Число зараженных коронавирусом в России превысило 900 тысяч человек

11 августа, 20:46 Смертность в Петербурге за июль установила десятилетний рекорд

11 августа, 19:35 Глава МО "Гавань" Вавилина пожаловалась в прокуратуру на вице-губернатора Эргашева

11 августа, 18:18 В школах и детсадах Петербурга проведут генеральную уборку с дезинфекцией к 1 сентября

11 августа, 12:42 Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

11 августа, 11:45 Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19

11 августа, 10:56 Эскиз будущего памятника Чайковскому выберут осенью

11 августа, 10:33 В РФ впервые за долгое время выявлено менее 5 тысяч случаев заражения COVID-19

10 августа, 18:34 Беглов поручил районным главам усилить контроль за соблюдением масочного режима


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

19:49 СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

19:45 Петербургских сотрудников Госстройнадзора заподозрили в получении 8 млн взятки

19:11 СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

18:40 Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты

18:06 Суд отклонил иск психолога о защите чести и достоинства, поданный к Светлане Прокопьевой

17:33 Петербургские активисты "Весны" файерами поддержали жителей Белоруссии

17:10 ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

16:44 В поддержку экс-журналиста Сафронова пройдет онлайн-митинг

16:14 Поучаствовать в выборах губернатора Ленобласти можно будет в Москве

15:46 "На вашем "празднике" царит мракобесие": Дирижёр Спиваков отказался от подаренного Лукашенко ордена

15:17 Лидером по подготовке к зиме оказался Петроградский район

14:54 Медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

14:33 Депутаты ЗакСа просят Роскомнадзор разблокировать сайт MR7

14:21 Муниципал: Замглавы МО "Остров Декабристов" оспорит решение о передаче полномочий ИКМО к ТИК № 2

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru