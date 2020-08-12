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14:21

Замглавы МО "Остров Декабристов" оспорит решение о передаче полномочий ИКМО к ТИК № 2

фото ЗакС политика Замглавы МО "Остров Декабристов" оспорит решение о передаче полномочий ИКМО к ТИК № 2

В Василеостровский районный суд Петербурга поступил иск заместителя главы муниципального образования "Остров Декабристов", единоросса Юрия Грашина по оспариванию законности прошлогоднего решения, которое приняли сам Грашин и его коллеги по местному совету. Об этом стало известно 12 августа во время рассмотрения Василеостровским судом другого иска, поданного депутатом от "Яблока" Алексеем Захаровым к муниципальному совету "Острова Декабристов".

По словам судьи Лилии Чекрий, Грашин в своем заявлении оспаривает решение от 18 декабря 2019 года обратиться в Горизбирком с просьбой возложить полномочия ИКМО "Остров Декабристов" на территориальную избирательную комиссию № 2. Это обращение было рассмотрено, и ГИК согласился передать передать полномочия ТИК № 2. 

Грашин в своем исковом заявлении, озвученном в суде, указывает на то, что декабрьское решение совета было принято без необходимого кворума, так как в заседании принимали участие только 6 из 10 депутатов.

Напомним, с сентября 2019 года совет "Острова Декабристов" остается расколотым на группу депутатов, лояльных главе Ольге Погосян ("Единая Россия"), и команду "яблочников" вместе с экс-главой муниципалитета, бывшим сенатором Владимиром Баркановым, избравшимся самовыдвиженцем. "Яблоку" удалось отвоевать два места в совете через суд. Решение о передаче этих мандатов принимала ТИК № 2, после того как на нее были возложены полномочия окружной комиссии.

В настоящее время в совете 5 мест принадлежит "Яблоку", 4 - "Единой России", а еще одно - самовыдвиженцу Барканову. Депутаты не провели ни единого совместного заседания. При этом фактически муниципалитетом управляет Погосян, лишившаяся мандата. 

"Яблочник" Захаров пытается через суд отменить решение об ее избрании главой. Он утверждает, что на заседании по ее избранию присутствовали только шесть из десяти депутатов, что не соответствует регламенту, определяющему кворум в две трети от общего числа мундепов. Представитель ответчика Сергей Бабелюк обратил внимание на то, что за Погосян проголосовали все шесть присутствовавших депутатов и даже при полной явке членов совета она была бы избрана главой. Ожидается, что решение по этому иску Василеостровский суд вынесет 20 августа. 

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