Медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

Медики подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

По словам Пашаева, состояние здоровья Ефремова – средней тяжести. Пройти к нему невозможно из-за ограничений в больнице, введенных из-за эпидемии коронавируса. Источник агентства утверждает, что актера из реанимации перевели в палату.

Ранее Пресненский суд Москвы из-за госпитализации Ефремова отложил заседание по его делу до 18 августа.

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).