Лидером по подготовке к зиме оказался Петроградский район

Петербургские управляющие компании до конца текущего года должны освоить более 5 млрд рублей, выделенных на ремонты жилых домов. По состоянию на начало августа, отчитались в аппарате ответственного за сферу ЖКХ вице-губернатора Николая Бондаренко, локальные УК известили об окончании работ на 2,3 млрд рублей: в первую очередь заменили крыши и инженерные системы.

По информации Смольного, в городе на Неве работы на инженерных сетях на сегодняшний день завершены на 73%. О полной готовности к зиме оповестили власти Петроградского и Московского районов. Следом идёт Василеостровский район, в котором план выполнен на 90%.

Ремонт городских крыш выполнен на 68%. Необходимые процедуры завершены в Кировском, Петроградском и Петродворцовом районах. Фасады и лестничные клетки УК отремонтировали на 40% объектах.

Как ранее поручил Бондаренко, все работы, связанные с подготовкой к зимнему периоду, должны быть завершены к 1 сентября.

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