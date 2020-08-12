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17:10

ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

фото ЗакС политика ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к переговорам с РФ, намереваясь получить больше сведений об отечественной вакцине от коронавируса, уведомил ТАСС помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.

После того, как необходимая информация будет получена, организация тщательно изучит её для того, чтобы убедиться, "не упустили ли что-либо из виду регулирующие органы" России.

"Только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям [ВОЗ], является безопасной и эффективной", - пояснил Барбоса.

Представитель ВОЗ напомнил также, что любая вакцина обязана пройти через несколько стадий клинических испытаний для дальнейшего производства.

Накануне президент Владимир Путин заявил о регистрации российской вакцины от COVID-19, отметив, что её уже опробовала на себе одна из его дочерей.

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