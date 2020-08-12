Петербургские активисты "Весны" файерами поддержали жителей Белоруссии

Активисты петербургского движения "Весна" провели акцию в поддержку не прекращающих протесты граждан Белоруссии: выйдя на один из городских мостов они зажгли файеры и вывесили баннер со слоганом "Живе Беларусь!".

"Мы внимательно следим за происходящим и верим, что активное гражданское несогласие приведет Беларусь к демократии", - манифестировали петербуржцы.

Напомним, белорусы всей страной уже четвертый день подряд выходят на улицы своих городов, протестуя против прошедших 9 августа выборов президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко, обойдя свою главную соперницу Светлану Тихановскую. Ранее женщина, опасаясь за жизни своих детей, вынуждена была уехать из Белоруссии.

Против демонстрантов применяется не только грубая сила, но также спецтехника и сильнейшее травматическое оружие. СИЗО Минска переполнены, задержаны свыше 3 тысяч граждан.

Стихийные акции не закончатся и сегодня: манифестанты планируют перекрывать дороги.

Фото: Давид Френкель