Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты

Руководитель Министерства внутренних дел Белоруссии Юрия Караев призвал подчиненных, задействованных в подавлении протестов, не применять силы к работникам прессы, делится РБК.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - пояснил свою позицию силовик, попросив корреспондентов не лезть в гущу событий.

Днем ранее Белорусская ассоциация журналистов известил, что за время протестов правоохранители задержали не менее 55 журналистов, в том числе - из России.

Белорусы всей страной уже четвертый день подряд выходят на улицы своих городов, протестуя против прошедших 9 августа выборов президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко, обойдя свою главную соперницу Светлану Тихановскую. Ранее женщина, опасаясь за жизни своих детей, вынуждена была уехать из Белоруссии.

Против демонстрантов применяется не только грубая сила, но также спецтехника и сильнейшее травматическое оружие. СИЗО Минска переполнены, задержаны свыше 3 тысяч граждан.

Стихийные акции не закончатся и сегодня: манифестанты планируют перекрывать дороги.