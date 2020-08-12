СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

Белорусское издание Onliner известило о гибели в больнице Гомеля молодого человека 1995 года рождения, задержанного во время одной из акций протеста.

В руки к правоохранителям мужчина попал 10 августа. По решению суда он был отправлен под административный арест. В спецприёмнике ему стало плохо, в связи с чем его госпитализировали. В больнице спасти демонстранта не смогли. Отмечается, что по предварительной информации его смерть не связана с задержанием на митинге.

Официально известно об одном погибшем протестующим: в Минске к месту его гибели уже не первый день подряд несут цветы.

По информации "Дождя", у погибшего в Гомеле имелись проблемы с сердцем.

"Он кричал, просил о помощи, а конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике. Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу <...>. Там Сашу спасали, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже привезли в предсмертном состоянии", - рассказала мать молодого человека, уточнив, что в протестах он не участвовал.

Напомним, белорусы всей страной уже четвертый день подряд выходят на улицы своих городов, протестуя против прошедших 9 августа выборов президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко, обойдя свою главную соперницу Светлану Тихановскую. Некоторое время назад женщина, опасаясь за жизни своих детей, вынуждена была уехать из Белоруссии.

Против демонстрантов применяется не только грубая сила, но также спецтехника и сильнейшее травматическое оружие. СИЗО Минска переполнены, задержаны тысячи граждан.