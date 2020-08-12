18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:11

СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

фото ЗакС политика СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

Белорусское издание Onliner известило о гибели в больнице Гомеля молодого человека 1995 года рождения, задержанного во время одной из акций протеста.

В руки к правоохранителям мужчина попал 10 августа. По решению суда он был отправлен под административный арест. В спецприёмнике ему стало плохо, в связи с чем его госпитализировали. В больнице спасти демонстранта не смогли. Отмечается, что по предварительной информации его смерть не связана с задержанием на митинге.

Официально известно об одном погибшем протестующим: в Минске к месту его гибели уже не первый день подряд несут цветы.

Напомним, белорусы всей страной уже четвертый день подряд выходят на улицы своих городов, протестуя против прошедших 9 августа выборов президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко, обойдя свою главную соперницу Светлану Тихановскую. Некоторое время назад женщина, опасаясь за жизни своих детей, вынуждена была уехать из Белоруссии.

Против демонстрантов применяется не только грубая сила, но также спецтехника и сильнейшее травматическое оружие. СИЗО Минска переполнены, задержаны тысячи граждан. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

18:40 Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты

17:33 Петербургские активисты "Весны" файерами поддержали жителей Белоруссии

15:46 "На вашем "празднике" царит мракобесие": Дирижёр Спиваков отказался от подаренного Лукашенко ордена

10:27 Белорусский протест в Петербурге

9:51 Ранее пропавших активистов "Открытой России" обвинили в участии в беспорядках в Беларуси

11 августа, 22:25 Петербургским водителям, которые сигналят в поддержку белорусов, выписывают протоколы

11 августа, 20:55 СЖ Петербурга возмутился применением силы к журналистам на протестах в Беларуси

11 августа, 20:15 В Минске освободили пропавшего журналиста "Медузы" Максима Солопова

11 августа, 19:04 У белорусского посольства в Петербурга начались новые пикеты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

19:49 СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

19:45 Петербургских сотрудников Госстройнадзора заподозрили в получении 8 млн взятки

19:11 СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

18:40 Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты

18:06 Суд отклонил иск психолога о защите чести и достоинства, поданный к Светлане Прокопьевой

17:33 Петербургские активисты "Весны" файерами поддержали жителей Белоруссии

17:10 ВОЗ возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19

16:44 В поддержку экс-журналиста Сафронова пройдет онлайн-митинг

16:14 Поучаствовать в выборах губернатора Ленобласти можно будет в Москве

15:46 "На вашем "празднике" царит мракобесие": Дирижёр Спиваков отказался от подаренного Лукашенко ордена

15:17 Лидером по подготовке к зиме оказался Петроградский район

14:54 Медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

14:33 Депутаты ЗакСа просят Роскомнадзор разблокировать сайт MR7

14:21 Муниципал: Замглавы МО "Остров Декабристов" оспорит решение о передаче полномочий ИКМО к ТИК № 2

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru