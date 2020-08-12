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19:45

Петербургских сотрудников Госстройнадзора заподозрили в получении 8 млн взятки

фото ЗакС политика Петербургских сотрудников Госстройнадзора заподозрили в получении 8 млн взятки

Петербургские правоохранители расследуют уголовное дело о получении взятки в размере 8,5 млн рублей двумя сотрудниками регионального отделения Госстройнадзора, проинформировали в Следственном комитете.

Ранее прошли обыски в кабинетах руководителя отдела надзора за специальными видами работ Виталия Пономарева и начальника сектора санитарного надзора Светланы Соловьевой. Посредником в рамках дела выступает 41-летняя петербурженка, действующая в интересах одной из строительных организаций города.

Согласно сведениям СК, в 2018 году женщина передала чиновникам взятку в размере 500 тысяч рублей за отказ от проверки нарушений при проведении проверки объекта капитального строительства.

В 2019 году она же вновь передала начальнику отдела, а также другим неустановленным следствием лицам порядка 8 млн рублей еще за один объект, а также за принятие решений о выдаче положительного акта итоговой проверки.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД вышеуказанные лица были изобличены и задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - оповестили в Следкоме.

По информации 47news, речь идет о компании "СК Монолит". 

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