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19:49

СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

фото ЗакС политика СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники экономической полиции Петербурга в среду, 12 августа, по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей задержали заместителя главы Колпинского района Алексея Жукова, сообщила "Фонтанка".

По данным издания, чиновника взяли с поличным, после получения конверта с деньгами. В пресс-службе районной администрации ЗАКС.Ру заявили, что не располагают официальной информацией о задержании чиновника.

Жуков курирует в администрации жилищный отдел, отделы райнного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства, а также сектор экологии.

Фото: newskolpino.ru

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